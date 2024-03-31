Yeniden Refah kaç belediye kazandı? 31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi hangi belediyeleri kazandı?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi kaç belediye kazandı sorusu merak ediliyor. Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği Mahalli İdareler Seçimlerinde Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi hangi belediyeleri kazandı?

Yeniden Refah Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kaç belediye kazandı sorusu vatandaşların araştırdğı konuların başında geliyor. Yerel seçim sonuçlarının belli olduğu akşam en çok merak edilen konuların başında Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi'nin hangi belediyeleri kazandığı oldu. Seçimlerde aldığı oyla dikkatleri çeken Yeniden Refah Partisi kaç belediye kazandı?

YENİDEN REFAH PARTİSİ KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları gayri resmi sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir, 1 belediye, 38 ilçe ve 18 belde belediye başkanlığı kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını adayı Mehmet Kasım Gülpınar ile kazanan Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediyesi'ni de adayı Kazım Arslan ile kazanmıştır.

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