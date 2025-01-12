Yeni tünel trafiğe açıldı! Seyahat süresi 22 dakika kısaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari-Yüksekova Yolu üzerindeki Yeniköprü Tüneli’nin trafiğe açıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Tünelin açılmasıyla birlikte, kış şartlarında kesintiye uğrayan trafik rahatlatılmış, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, mevcut yolda bulunan keskin kurplar, heyelan potansiyeli ve büyük yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler ortadan kaldırılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Yeniköprü Tüneli'nin 3 bin 965 kilometre uzunluğunda inşa edildiğini belirterek “Tünelin açılmasıyla birlikte Yeniköprü-Yüksekova arası 5 kilometre kısaldı, seyahat süresi 40 dakikadan 22 dakikaya indi. Seyahat süresi 18 dakika kısaldı.” dedi.

YENİKÖPRÜ-YÜKSEKOVA YOLU 16,2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Bakan Uraloğlu, yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanan Yeniköprü-Yüksekova Yolu’nu 16,2 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiklerini belirtti. Uraloğlu, “Projemizle; 12 metrelik mevcut devlet yolunu 2 geliş 2 gidiş şeritli bölünmüş yol haline getirmek için çalışmalara devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

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AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU DA AÇILDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışı gerçekleşti. Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Uraloğlu, 2025 yılının Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir şekilde ülkenin dört yanında hizmet ve eser fırtınası estirdikleri bir sene olacağını da dile getirdi.

Bölünmüş yol ağının 29 bin 730 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “2025 yılında 30 bin 18 kilometreye; bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracağız. Eskişehir’de Milli Elektrikli Lokomotif İmalat ve Elektrik Sistemleri Fabrikası, Sakarya’da Milli Elektrikli Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası, Sivas’ta ise Milli Raylı Sistem Araçları Parça İmalat Fabrikasının temellerini atacağız. Gazipaşa Yat Limanı’nı açacağız, 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı’nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız.”

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Avrupa’da ilk kez uygulanacak; “Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları” uygulamasını da 17 Nisan’da İstanbul Havalimanı’nda devreye alacaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını da inşallah 2025 yılı sonunda hizmete alacağız.” açıklamasında bulundu.