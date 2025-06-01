Yeni sosyal konut projesi için tarih verildi! Bakan Kurum açıkladı: Gençlerimize kontenjan tanıyacağız

Memleketi Konya’yı ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Millet Bahçesi Kütüphanesi’nde Gençlik Buluşması’na katıldı. AK Parti Konya Gençlik Kolları’nın düzenlediği programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de yer aldı. Gençlerle sohbet edip sorularını cevaplayan Bakan Kurum, tecrübelerini paylaştı. “Bu şehrin evladı olarak sizlere layık olabilmek için 81 ilde çalışıyoruz, çabalıyoruz. Amacımız, umudumuz, hayalimizde sizlere çok daha güzel bir gelecek sunmak” diyen Bakan Kurum, “Arzumuz ülkemizin Türkiye Yüzyıl’ında muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış teknolojiyle birlikte sanatta, eğitimde, kültürde çok daha iyi imkanları size tanımış bir ülke haline gelmesidir” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZE KONTENJAN TANIYACAĞIZ”

Bakan Kurum, bir öğrencinin gençleri ev sahibi yapmaya yönelik Bakanlığın yeni bir projesi olup olmadığı yönündeki sorusunu şöyle yanıtladı: Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yeni çalıştığımız yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Yani bu çok önemli bir avantaj. Bunun dışında da tüm Türkiye'de biliyorsunuz bu projeleri yürütüyoruz. Sosyal konut anlamında bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konutu ülkemizde 81 şehrimize kazandırdık. İnşallah buna yenilerini eklemeye devam edeceğiz.

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“ACIMIZI KENDİ İÇİMİZDE YAŞAMAYA GAYRET GÖSTERDİK”

Bakan Kurum bir gencin “6 Şubat’ta sizi en çok etkileyen an neydi” sorusunu şöyle cevapladı: Depremin ilk saatleriydi. Gaziantep'te, Nurdağı'na gittiğimizde bir enkazın altından küçük yavrusunu çıkarmış battaniyeye sarmış bir babanın feryadı beni çok etkiledi. Zor bir süreçti yani bir taraftan kar, kış, yağmur, soğuk bir taraftan 11 il yıkılmış 14 milyon vatandaşınız etkilenmiş. Her tarafa yetişeceksiniz. Duygularınızı yaşama imkanınız yok. Siz devletsiniz, devletten bekleneni bir an önce yapmak durumundasınız. O yüzden bir taraftan o işleri yapıyorduk. Bir taraftan biz de depremi yaşıyorduk. Bir taraftan da o acıları kimseye hissettirmeden kendi içimizde yaşamaya gayret gösteriyorduk. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın.

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“DEPREM BÖLGESİNDE MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTMAK”

Deprem bölgesinde hiç kimseden ‘devlet nerede, niye bu işleri yapmıyor?’ sorusunu duymadığının altını çizen Bakan Kurum, “’Devlet nerede, niye gelmiyordan ziyade ‘Allah devletimize zeval vermesin’ kelimesini duydum. Başka hiçbir şey duymadım. O yüzden çok büyük bir millete sahibiz, gönlü geniş yüreği büyük bir milletimiz var” dedi. Deprem bölgesindeki en büyük motivasyonunun verilen sözleri yerine getirmek olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Nasıl daha önceki afetlerde biz bu işleri yaptıysak şimdi de Allah'ın izniyle inşallah bu işleri hızlı bir şekilde yapacağız sizlere teslim edeceğiz dedik. Bu sözü verdik. Bu da bizim en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Çocuklarımla o bölgeye gittiğimde, ziyaret ettiğimde orada yapılan evleri, iş yerlerini gördüğümde sokakta gezerken ‘Allah razı olsun sizin de burada emeğiniz var’ demeleri, bize dua etmeleri bizim için en büyük mutluluk olacak” diye konuştu.

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"DEVLETİMİZİN GÜCÜYLE GURUR DUYUN"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara dikkat çekerek şöyle devam etti: Sizlerden yapılan çalışmaları iyi anlamanızı istiyoruz. Bu başarı devletimizin başarısıdır o yüzden devletimizle gurur duyun. Devletimizin gücüyle gurur duyun ve bunu her yerde göğsünüzü gere gere anlatın. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir afet karşılığında böyle aksiyonu alabilen bir devletle, milletle karşılaşamazsınız. Biz güçlü bir devletiz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında 86 milyon kardeşiz.

“BU SOKAKLARDA BÜYÜDÜM ŞİMDİ MEMLEKETİME HİZMET EDİYORUM”

Gençlere, “Hayal kurun ve peşinden gidin” tavsiyesinde bulunan Bakan Kurum, “O hayalleri gerçekleştirmek aslında sizlerin elinde. Bunu yapabileceğinizi gösteren bir abiniz karşınızda oturuyor. Çünkü ben de bu sokaklarda büyümüş, buralarda büyümüş, gezmiş biri olarak memleketime, memleketimin 81 iline hizmet ediyorum” dedi. Kendi gençliğinden örnek veren Bakan Kurum, “Bugün geçmişte burada top oynamış, basketbol oynamış, bir abiniz bu alanları yapalım dedi. İleride buradaki millet kütüphanesinin içerisinde sohbet ettiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi bunun daha iyisini yapacak. Ben buna inanıyorum” diye konuştu.

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Aralarında deprem bölgesinden gelen gençlerin de bulunduğu grubun müzik performansını dinleyen Bakan Kurum, “Konyalım” türkünü istedi. AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek’in moderatörlüğünü yaptığı programda, çevrim içi bilgi yarışması da düzenlendi. Bakan Kurum, kendiyle ilgili sorularda gençlere tüyo verdi.

MEVLANA MEYDANI’NDA BAKAN KURUM’A YOĞUN İLGİ

Bakan Kurum, Konya programı kapsamında “Mevlana Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi” ile yeniden inşa edilen 495 iş yerinin bulunduğu Mevlana Meydanı’nı da ziyaret etti. Bakan Kurum, vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, birlikte fotoğraf çektirdi.