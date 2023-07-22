Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Rekor sıcaklıklar görülecek, tarih verildi

Alican Yıldırım / alican.yildirim@gazetevatan.com

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi ele geçirdi. Bu yıl sıcak hava rekorları peş peşe kırıldı. Ülke genelinde en yüksek sıcaklıklar ölçüldü. Uzman isimden yeni bir sıcak hava dalgası uyarısı geldi. Üstelik bu yeni sıcak hava dalgasının, hepsinden daha şiddetli olacağı ifade edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağını ifade ederek kritik tarihe dikkat çekti.

İLK SICAKLIK DALGASI 23 TEMMUZ'DA VURACAK

Hava sıcaklıklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek,"Kuzey Afrika kökenli bir sıcak hava dalgası var. Bu hava dalgası Türkiye'nin üzerine doğru akıyor. Ayın 23'üne kadar sıcaklıkların yükselişi söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

"40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK"

İlk gelecek olan sıcak hava dalgasının hangi illeri etkileyeceği konusunda detayları aktaran Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Tek, "Bu sıcak hava dalgası özellikle Trakya, Ege'nin tamamı, İstanbul dahil Marmara'nın güney batısı, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'de özellikle Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş illeri ve civarlarını etkileyecek. Burada sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak." dedi.

26 TEMMUZ'DA SICAKLIK REKORLARI KIRILACAK

26 Temmuz'da gelecek olan sıcak hava dalgası sebebiyle rekor sıcaklıkların ölçüleceğini ifade eden Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Tek, "23 Temmuz'da gerçekleşecek olan sıcak hava dalgasının ardından 26 Temmuz'da tekrar bir yükseliş gerçekleşecek. 24'ünden sonra sıcaklıklarda bir müddet gevşeme olacak ama ayın 26'sında yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. 25'inden itibaren hava sıcaklıkları tekrardan yükselmeye başlayacak. Ayın 26 ise çok kritik bir tarih olarak ortaya çıkıyor. 26'sı için sıcaklık rekorları kırılacak diyebiliriz. 26 Temmuz'da sıcaklıklar pik değerine ulaşacak. Bu değere ulaştıktan sonra düşüşler gerçekleşecek. 26 Temmuz'da önceki artışlara göre 5-6 derece daha fazla artış yaşanacak." şeklinde konuştu.

SICAK HAVADAN İSTANBUL'DA NASİBİNİ ALACAK

26 Temmuz'da gerçekleşecek olan rekor sıcaklıkların İstanbul'u da vuracağını ifade eden Tek, "26 Temmuz'da gelecek olan rekor sıcaklıklar Marmara'nın tamamını etkileyecek. Bunun yanında Ege, yine Akdeniz Bölgesinde Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay şehirleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tamamında hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde olacak. En sıcak il olarak Aydın ilimiz öne çıkıyor. Burada hava sıcaklıkları 48 ile 50 derece seviyelerine çıkabilir. Güneydoğu Anadolu'da da Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Diyarbakır en sıcak iller olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

AYIN 26'SI SONRASI SICAKLIKLAR NORMALE DÖNECEK

Hava sıcaklıklarının ne zaman normale döneceğe hakkında önemli açıklamalarda bulunan Adil Tek, "26 Temmuz'daki sıcak hava dalgasının ardından hava sıcaklıklarının biraz daha mevsim normallerine döneceğini söyleyebiliriz. Kuzey tarafından ülkemize akışlar başlayacak. Bu akışlarla birlikte sıcaklıkları biraz daha düşmüş olacak. Bu düşüş ise, Türkiye'nin kuzeyinde başlayarak aşağılara doğru devam edecek." dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA RAHAT EDECEĞİZ AMA...

Önümüzdeki yıllar ile ilgili bir iyi bir de kötü haber veren Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Tek, "2023 yılı bu zamana kadar yapılan hava sıcaklıkları ölçümlerinde en yüksek değerlerin ortaya çıktığı yıl olarak öne çıkıyor. En yüksek sıcaklık değeri olan yılları sıraladığımızda en önlerde hatta, ilk sırayı alacak seviyede bir sıcaklık artışı öne çıktı. Dünya ortalamasında sıcaklar 16 derece civarındayken bu seneki sıcaklıklar 17 derece seviyesine çıkmış durumda. Dünya genelinde sıcaklık ortalamalarında bir artış var. Önümüzdeki sene sıcaklar bu yıldan fazla seviyede olmayabilir ama ondan sonraki yıl için yeni rekorların gelme olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.