Yeni salgın tehlikesi! Türkiye'de görülmeye başladı

İngiltere’de görülen Streptokok A bakterisinin ‘toksik’ olarak adlandırılan formu İstanbul, Ankara ve İzmir’de görüldü. Ankara’da bir çocuğun yoğun bakıma alındığı, İstanbul’da bir çocuğun ise Strep A bakterisi nedeniyle menenjit olduğu bildirildi.

TEDBİRLİ OLUNMALI

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, Hürriyet’e şu açıklamalarda bulundu: “Bizde yıllardır var olan, zaman zaman ağır hastalık da yapabilen bir bakteri. Daha önce ölüm fazla görmediğimiz bir şey olduğu için endişe verici olduğunu kabul ediyorum. Tedbirli olmak gerekiyor. Ancak bu tedavisi olan bir hastalık ve erken dönem antibiyotik başlanması gerekiyor. COVID-19 gibi hakkında hiçbir şey bilinmeyen, ilacı olmayan bir hastalık değil. Antibiyotiğe çok duyarlı bir bakteri ve antibiyotik verildikten sonra 24 saat içinde bulaştırıcılığı bitiyor.”

AVRUPA’DA ANTİBİYOTİK SIKINTISI VAR

Avrupa’da vakalar yükselirken antibiyotik sıkıntısı çekilmeye başlandı. Birçok ülkede çocuklarda kullanılan antibiyotiklere erişimde sıkıntı yaşanıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “Pandemi sürecinde COVID-19 dışında başka enfeksiyonları görmedik. Bir anda enfeksiyonların yükselişe geçmesiyle antibiyotik ihtiyacı yüzde 30 arttı. Şu anda Türkiye’de çok ciddi problem olmamakla birlikte çocukların kullandığı süspansiyon formundaki antibiyotiklerde sıkıntımız var” dedi.