Yeni salgın korkusu! Gizemli hastalıkta ilk ölüm gerçekleşti

İngiltere'de başlayan ve çocukları hedef alan gizemli Hepatit (karaciğer iltihabı) vakaları yayılmaya devam ediyor.

CNN International'da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), konu ile ilgili yeni bir güncelleme yayınladı.

DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu virüsün 11 farklı ülkede en az kişide 169 kişide görüldüğü bilgisine yer verildi.

Açıklamada virüsünün bulaştığı bir çocuğun hayatını kaybettiği ve 17 çocuğa karaciğer nakli yapılması gerektiğinin de altı çizildi.

DSÖ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Hepatit vakalarında bir artış olup olmadığı veya beklenen oranda ortaya çıkan ancak tespit edilemeyen hepatit vakalarının farkındalığında bir artış olup olmadığı henüz net değil.'

KAYNAĞININ NE OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Bilim insanları aniden ortaya çıkan ve çocuklarda hızla yayılan hastalığın arka planında ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar.

SEBEBİ ADENOVİRÜS MÜ?

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı hepatit vakalarında genellikle hafif soğuk algınlığına, kusmaya ve ishale neden olan yaygın bir virüs ailesi olan adenovirüslerin rol oynayabileceğine inanıyor. DSÖ de bunun üzerinde durulduğunu belirtiyor.

Ajans bugün yaptığı açıklamada İngiltere'deki vakaların yaklaşık yüzde 77'sinin adenovirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

UZUN SÜRELİ KARANTİNALAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİNİ ZAYIFLATTI

Hastalığın yayılmasını araştırmakla görevli uzmanlar, koronavirüsten kaynaklı uzun süreli karantinaların çocukların bağışıklığını zayıflatarak, adenovirüs riskine katkıda bulunmuş olabileceğini düşünüyor.

Bilim insanlarının üstünde durduğu bir diğer seçenek ise yaşanan durumun pandemi sırasında 'olağandışı mutasyonlar' kazanmış bir virüsten kaynaklanıyor olma ihtimali.

OLAĞANDIŞI BİR DURUM

İsminin açıklanmasını istemeyen bir bilir kişi The Telegraph'a yaptığı açıklamada çocuklarda hafif hepatit vakalarının görülebildiğini ancak şimdilerde görünen ve karaciğer nakli gerektirecek düzeyde ciddi hepatit vakalarının son derece olağandışı olduğunu belirtti.

HEPATİT NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Karaciğer iltihabını tanımlamak için kullanılan geniş bir terim. Genellikle virüslerin yol açtığı bir enfeksiyon olan hepatit, bazı kimyasallara maruz kalma, aşırı alkol ve bazı genetik hastalıklardan da kaynaklanabilir. Hastalarda genellikle ciltte ve gözlerde sarılık, koyu renk idrar, cilt kaşıntısı, kas ağrısı ve iştah kaybı belirtileri görülüyor.

Belirli virüslerin yol açtığı A, B, C, D ve E olarak adlandırılan beş ana hepatit türü bulunuyor. Bazı hepatitler ciddi bir soruna yol açmadan iyileşme gösterirken, bazıları uzun süreli olabiliyor.

Ancak çocuklarda rastlanan karaciğer iltihaplanmalarının bunlardan kaynaklanmadığı belirlendi.