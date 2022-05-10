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GündemYeni pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Tarih belli oldu, geçerlilik süresi değişiyor
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Yeni pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Tarih belli oldu, geçerlilik süresi değişiyor

Resmen açıklandı. Yerli pasaport geliyor. Tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli pasaport üretimi için altyapının kurulduğunu söyledi, "ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak" dedi. Öte yandan Bakan Soylu ise yaptığı açıklamada 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresinin, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkacağını duyurdu.

10.05.2022 - 09:59 |
Yeni pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Tarih belli oldu, geçerlilik süresi değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli pasaport üretimi için son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir hazırlıkları yürütülen önemli projelerden birinin de yerli ve milli pasaport üretimi olduğunu dikkati çekti:

Topkapı'yla başlayacak, tam ortasında Ayasofya olacak

"Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camisi bulunuyor".

Yeni pasaportlar ağustosta verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni pasaportlar için tarih verdi, "Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Soylu ise yaptığı açıklamada, "Yeni yerli E-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi E-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz. 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor" diye konuştu.

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