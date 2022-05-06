Yeni parti kurmuştu! Parti lideri ABD vatandaşlığı almak isterken dolandırıldı

Türkiye Yaşam Partisi Genel Başkanı Deniz Özçelik akıl almaz bir dolandırıcılık kumpasının mağduru oldu. İddiaya göre 2 yıl önce partisini kuran siyasi lider, 26 Şubat 2020 günü basına açıklama yaptığı esnada tanıştığı Ümit A. ile sohbet ederken kendisine oynanan dolandırıcılık oyunundan ise habersizdi.

PARTİ BAŞKANINI BÖYLE GAZLAMIŞ: İSMİNİZ ABD'DE BİLE DUYULDU

İddiaya göre Ümit A., sohbet esnasında parti başkanı Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat T.'ye kendisini 'Elujah Etham' ismiyle tanıttı, İsrail vatandaşı olduğunu ve Birleşmiş Milletlerde diplomat olarak çalıştığını ifade etti. Deniz Özçelik'e isminin Amerika'da bile duyulduğunu ve kendisini yakından takip ettiğini söyleyen Ümit A., parti lideri ve Murat T.'ye büyük bir teklifte bulundu.

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Sözde diplomat, Deniz Özçelik ve Murat T.'ye belli bir ücret karşılığında kendilerine ABD ülkesi için vatandaşlık alabileceğini, böylelikle hem Amerika hem de Avrupa'ya rahatlıkla gidebileceklerini söyledi. Bunun üzerine vatandaşlık almak için kendilerinden istenen 8 bin 800 doları Ümit A.'ya veren ikili, bir süre sonra vaatlerini yerine getirmeyen Ümit A.'nın kendilerinden 30 bin dolar daha istedi. Teklifi kabul eden Deniz Özçelik parayı ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda verebileceğini söyledi ve konsolosluğa gidip Ümit A.'yı beklemeye başladı. Ümit A.'nın gelmemesi ve geri dönmemesi üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.

POLİS KAPIYI KIRINCA

Siyasi liderin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis, kendini 'Elujah Etham' diye tanıtan Ümit A.'nın gerçek kimliğini ortaya çıkardı ve kayıt dışı kaldığı eve gitti. Kapıyı çaldığında açan kimse olmamasına rağmen evdeki koşuşturma seslerini fark eden polis, kapıyı kırarak içeri girdi. Ümit A., Emel G. isimli kadınla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alınırken evin içinden çıkanlar pes dedirtti.

SAHTE EVRAK DEPOSU GİBİ EV

Polis yaptığı aramada şüpheli adamın evinde, "UNITED STATES DEPARMANT OF STATE DIPLOMAT" kimliği olarak düzenlenmiş bir belge, Murat T. ve akrabaları adına düzenlenmiş üzerinde Avrupa Birliği ibaresi bulunan evraklar, Birleşmiş Milletler ibaresi bulunan bir kaşe, Dubai'de bulunan ünlü bir otelin adıyla düzenlenmiş kaşe, farklı farklı yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş belgeler, diplomatik kart ibaresi yazılı ve kare kod amblemi bulunan etiketler ve çok sayıda gayrimenkule ait çeşitli tapu belgeleri ve uydu haritaları izin belgeleri buldu.

ARABASINA BİRLEMİŞ MİLLETLER KARE KODU YAPIŞTIRMIŞ

Savcılık, aynı zamanda Deniz Özçelik ve Murat T.'nin de ifadelerine başvurdu. Parti başkanı ve kayınbiraderi "Şahsın camında Birleşmiş Milletlerin amblemi olan ve QR kodu bulunan arabası vardı. Kodu okutunca bize söylediği isim ve diplomat yazısı çıkıyordu. Şahıs 8 bin 800 dolar karşılığında ABD vatandaşlığı çıkaracağını söyleyerek 16 biyometrik fotoğraf, kimlik bilgilerimiz, sağlık raporu gibi birçok rapor istedi. Istampayla parmak ve avuç izlerimizi bile aldı. Ayrıca hastaneye götürüp diş filmi çektirdi. İngilizce yazılı Birleşmiş Milletler ibareli belgeler imzalattı. 8 bin 800 doları verdik, bize evrakların Amerika'dan geleceğini söyledi. Sonra fotoğraflarını attı ve geri kalan evraklar için 30 bin dolar daha istedi. Konsolosluğa geldiğinde parayı vereceğimizi söyledik ancak gelmeyince yalan söylediğini anladık" dedi.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

24 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Ümit A. Hakimlik savunmasında, ODTÜ mezunu ve makine yüksek mühendisi olduğunu belirterek, "Emel dini nikahlı eşimdir. Tuzla'da bir şirkete danışmanlık yaparım. 3 kız babasıyım. Ben kimseyi dolandırmadım. Deniz ve Murat benim aracımla Kocaeli'ne gittiler. Aracımdaki karekodu onlar koymuş. Asıl dolandırıcı Deniz Özçelik'tir. Arabamdaki kaşe ve diplomatik kartlar da onlara aittir" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

ÜYE SAYISI SIFIRMIŞ

Türkiye Yaşam Partisi (TYP), 24 Aralık 2020'de kuruldu. Partinin Genel Başkanı Deniz Özçelik, genel başkan yardımcısı ise M. Necat Kansu'dur. Yargıtay'da aktif görünen partinin üye sayısı ise sıfır görünüyor. Herhangi bir kuruluş manifestosu, parti tüzüğü gibi bir açıklama bulunmadığı gibi kimi yerel kaynaklarda partinin 3 büyük şehirde hiçbir il binası bulunmadığı, Çankaya'da bir binayı il binası yapmak üzere tuttukları ancak kirasının ödenmediği iddia ediliyor. (Seda Nur Günaydın-Sabah)