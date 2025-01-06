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Yeni liste açıklandı: Tarım Bakanlığı sahtekar markaları ifşa etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılının ilk taklit ve tağşiş listesini yayınladı. Kıyma, çikolata ve peynirde taklit ve tağşiş tespit edildi.

06.01.2025 - 11:17 |
Yeni liste açıklandı: Tarım Bakanlığı sahtekar markaları ifşa etti!

Halkın sağlığını korumak için Tarım ve Orman Bakanlığı ürün testlerine devam ediyor. Bu yılın ilk testleri açıklandı ve sakıncalı bulunan ürünler ifşa edildi. Kahveden ilaç, kıymadan kanatlı ve tek tırnaklı eti, kuzu köfteden tek tırnaklı eti, eritme peynirde natamisin, çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

Yeni liste açıklandı: Tarım Bakanlığı sahtekar markaları ifşa etti

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

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