GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYeni asfalt bir gecede göçtü! Erzincanlılar tepkili, sürücü yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Yeni asfalt bir gecede göçtü! Erzincanlılar tepkili, sürücü yaralandı

Yeni asfalt bir gecede göçtü! Erzincanlılar tepkili, sürücü yaralandı

05.11.2025 - 08:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yeni asfalt bir gecede göçtü! Erzincanlılar tepkili, sürücü yaralandı

Erzincan Cumhuriyet Mahallesi’nde yeni asfaltlanan bölümde göçük oluştu. Elektrikli bisiklet sürücüsü düştü, yaralandı. Vatandaşlar tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Erzincan’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde asfaltın çökmesi sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 405. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce asfalt dökülerek yama yapılan yolda göçük oluştu. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan M.Ö., yoldaki çukuru fark edemeyerek dengesini kaybetti ve düştü.

İLGİLİ HABER

Gaziantep’te üvez alarmı! Seferberlik başladı, ekipler 7/24 sahada
Gaziantep’te üvez alarmı! Seferberlik başladı, ekipler 7/24 sahada

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Alucra'da 7/24 nöbet başladı! Hırsızlar o ürüne göz dikti, kasa kasa çalıyorlar
Alucra'da 7/24 nöbet başladı! Hırsızlar o ürüne göz dikti, kasa kasa çalıyorlar

Yolun yeni asfaltlanmış olmasına rağmen kısa sürede çökmesi, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, bölgede benzer kazaların yaşanmaması için yetkililerden kalıcı bir çözüm talep etti. Çukurun hâlâ kapatılmamış olması ise sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor.

 

Güncel Haberler

Altın fiyatları hareketlendi! 5 Kasım 2025 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu?
#Ekonomi

Altın fiyatları hareketlendi! 5 Kasım 2025 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Promosyon müjdesi! Memur ve kadrolu işçi olarak çalışanlar alacak, imzalar atıldı, 90 bin TL ödenecek
#Ekonomi

Promosyon müjdesi! Memur ve kadrolu işçi olarak çalışanlar alacak, imzalar atıldı, 90 bin TL ödenecek

Yeni asfalt bir gecede göçtü! Erzincanlılar tepkili, sürücü yaralandı
#Gündem

Yeni asfalt bir gecede göçtü! Erzincanlılar tepkili, sürücü yaralandı