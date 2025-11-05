Yeni asfalt bir gecede göçtü! Erzincanlılar tepkili, sürücü yaralandı

Haberin Devamı

Erzincan’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde asfaltın çökmesi sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 405. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce asfalt dökülerek yama yapılan yolda göçük oluştu. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan M.Ö., yoldaki çukuru fark edemeyerek dengesini kaybetti ve düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolun yeni asfaltlanmış olmasına rağmen kısa sürede çökmesi, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, bölgede benzer kazaların yaşanmaması için yetkililerden kalıcı bir çözüm talep etti. Çukurun hâlâ kapatılmamış olması ise sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor.