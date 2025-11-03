Alucra'da 7/24 nöbet başladı! Hırsızlar o ürüne göz dikti, kasa kasa çalıyorlar
Alucra’da üreticiler alarma geçti. Son günlerde artan hırsızlık olayları, vatandaşları tarlalarında nöbet tutmaya mecbur bıraktı.
Köylüler, aylarca emek vererek yetiştirdikleri ürünleri korumak için gece saatlerinde tarlalarda nöbet tutmaya başladı. Gürbulak Köyü Muhtarı Ahmet Uran, iki yıldır süren hırsızlık vakalarının köyde büyük tedirginlik meydana getirdiğini belirterek "Geçen sene ve bu sene olmak üzere iki yıldır hiç yaşamadığımız bir hırsızlık olayıyla karşı karşıyayız.
Büyük emeklerle yetiştirdiğimiz Alucra Kelemlerimizi hırsızlar gece vakti gelip çalıyor. Köylülerimiz artık mecburen bahçelerinde nöbet tutmaya başladı" dedi.