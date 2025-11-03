Alucra'da 7/24 nöbet başladı! Hırsızlar o ürüne göz dikti, kasa kasa çalıyorlar

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.11.2025 - 16:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Alucra’da üreticiler alarma geçti. Son günlerde artan hırsızlık olayları, vatandaşları tarlalarında nöbet tutmaya mecbur bıraktı.

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Gürbulak köyünde, "Alucra Kelemi" olarak bilinen lahana hasadı öncesi hırsızlık endişesi artıyor. Son haftalarda tarlalara giren kimliği belirsiz kişiler, kasa kasa kelem çalarak üreticileri mağdur ettiği ileri sürüldü.

Köylüler, aylarca emek vererek yetiştirdikleri ürünleri korumak için gece saatlerinde tarlalarda nöbet tutmaya başladı. Gürbulak Köyü Muhtarı Ahmet Uran, iki yıldır süren hırsızlık vakalarının köyde büyük tedirginlik meydana getirdiğini belirterek "Geçen sene ve bu sene olmak üzere iki yıldır hiç yaşamadığımız bir hırsızlık olayıyla karşı karşıyayız.

Büyük emeklerle yetiştirdiğimiz Alucra Kelemlerimizi hırsızlar gece vakti gelip çalıyor. Köylülerimiz artık mecburen bahçelerinde nöbet tutmaya başladı" dedi.