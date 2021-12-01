Yazar Ece Ergönenç yaşadığı kabusu Ece Üner ile Susma'da anlattı

Sürekli takip edildiğini, sosyal medyadan taciz edildiğini söyleyen Ergönenç saplantılı aşığının kendisini ölümle tehdit ettiğini Ece Üner'e anlattı. “Kendisini Adem beni Havva sanıyor. Çocuklarımı da kendi oğulları zannediyor.” diyen ünlü yazar, Hamza Ş'nin “Seni ışığa kavuşturacağım ve sen beni hatırlayacaksın.” diyerek öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Ece Üner ile Susma'da korku dolu günler yaşadığını söyleyen Ece Ergönenç uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Hamza Ş.’nin kendisini hem sosyal medyadan hem de evinin yakınlarından fotoğraf atarak taciz ettiğini belirtti.Hamza Ş.’nin kendisine ve çocuklarına zarar vereceğinden korkan Ece Ergönenç yetkililerden canlı yayında yardım istedi.

Ece Üner, kendisinin de birtakım kişiler tarafından rahatsız edildiğini, şikayetçi olduğunu ve davasının takipçisi olduğunu söyledi. Üner, “Bu işi sosyo-ekonomik olarak kategorize edemeyiz. Aydın, yazar bir kadın dahi böyle bir şeye maruz kalmış. Yaşadığın durumun aynısını ben de yaşıyorum mesela. Bunlar bulaşıcı ve bu kişiler birbirini örnek alıyor. Bulaşıcılık, taklitle başlıyor.” dedi.

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