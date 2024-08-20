Yatay geçiş yapanlar için KYK yurt başvurusu ne zaman, yatay geçiş KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Yatay geçiş yapanlar için KYK yurt başvurusu ne zaman?

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları başladı. Başvurular 5 Ekim Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek ve e-Devlet üzerinden yapılacak. Ayrıca, yurtta kalan öğrenciler, aynı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları durumunda, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi boyunca yurtta kalmaya devam edebilirler.

Başvurular, e-Devlet'teki öğrenim bilgilerine göre değerlendirilecektir, bu nedenle öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önemlidir. Bilgilerinde hata bulunan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle iletişime geçerek bu bilgilerin düzeltilmesini sağlamalıdır.

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Eksik veya hatalı öğrenim bilgileri ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru sürecinde yaşanabilecek sorunlar için ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK hizmetleri her zaman destek sunacaktır.