Yaşıtları sanal alemde Aydınlı Muhammet tarlada! Tek başına 300 dönüm araziyi işliyor

Bu yıl etkili olan kuraklık ve Menderes Nehri'nin artık eskisi gibi su taşıyamamasından dolayı mısır üretiminde yoğunlaştıklarını belirten Muhammet Efe Çelik, gelişen teknoloji ile artık çiftçiliğin kas gücünden ziyade azim ve uykudan feragat edilerek yapıldığını belirtti.

'ARKADAŞLARIM SANAL ALEMDE'



Aydın ovasından traktör kullanmayı bilen, toprağın ve ürünlerin dilinden anlayan herkesin çiftçilik yapabileceğini belirten Çelik, "İncirliova 50. Yıl Ortaokulu'nda okuyorum. Pek çok yaşıtım okuldan geri kalan zamanlarda bilgisayarda oyun oynayarak veya sanal olarak yarış arabası kullanarak eğlenip dinleniyor.

'BEN 300 DÖNÜM ARAZİ İŞLİYORUM'

Ben ise tarlaya gelip traktörle çift sürerek dinlenip eğleniyorum. Önceleri pamuk üretirdik bu yıl kuraklık nedeniyle mısır üreteceğiz. Tarım işinde ya büyüklerimden gördüklerimi uygulayarak ya da üründe marazi bir durum gördüğümde internetten ve ziraat ile ilgili kurumlardan bilgi alarak müdahale ediyorum. Şu anda kendim yaklaşık 300 dönüm arazi işliyorum.

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'EN KUTSAL İŞ GIDA ÜRETMEK OLACAK'

Bu işi yaparken okulumu ve derslerimi de aksatmamaya çalışıyorum. Çiftçilik bana göre güzel bir uğraş. Çünkü önümüzdeki yıllarda dünyanın en kutsal işinin çiftçilik ve özellikle gıda üretmek olacağına inanıyorum" diye konuştu.