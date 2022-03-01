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GündemYasaklar yeniden mi başlıyor? Kısıtlamalar ile ilgili son dakika gelişmesi! Belli oluyor
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Yasaklar yeniden mi başlıyor? Kısıtlamalar ile ilgili son dakika gelişmesi! Belli oluyor

Sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden mi başlayacak? Kısıtlamalar gündemde. Bakan Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Yarın belli olacak. Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00'de açıklama yapacak.

01.03.2022 - 16:18 |
Yasaklar yeniden mi başlıyor? Kısıtlamalar ile ilgili son dakika gelişmesi! Belli oluyor

Koronavirüs salgınında vaka sayıları hızla artıyor. Yeni önlemler gündemde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını duyurdu.

Koca sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00’de bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

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