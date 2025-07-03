Yasak kararı! Valilik duyurdu, 15 Temmuz'da başlıyor
Açıklamalar art arda geliyor. Son yasak kararını Ezincan Valiliği tarih vererek duyurdu. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken tedbirler de artırıldı. Ormanlara giriş yasağı genişletildi. İşte son bilgiler...
Ezincan Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele amacıyla il sınırları içindeki ormanlık bölgelere girişlerin 15 Temmuz-15 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.
Erzincan Valiliği, alınan tedbirleri şu şekilde açıkladı:
1- Daha önce alınan 2025/1 nolu Erzincan İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Kararlarının uygulamasına devam edilmesi,
2- Erzincan İli sınırları dahilinde, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Mecidiye Orman Parkı, Atatürk Orman Parkı ile Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Uçören Orman Parkı ve Dumanlı Tabiat Parkı dışında ormanlık alanlara 15/07/2025 tarihinden 15/09/2025 tarihine kadar görevli personel haricinde girişlerin yasaklanması,
3- Erzincan İli ve ilçelerinde bulunan ve girişlere izin verilen mesire yerlerine akşam saat 19.00’dan sabah saat 08.00’a kadar girişlerin yasaklanması,
4- İzin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilmesi,
5- Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi,
6- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi,
7- Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, avcı ve çobanların ateş yakmasına ve anız (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesi,
8- Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması,
9- Orman alanlarında drone, KGYS vb vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin artırılması, Genel Kolluk Kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlarımıza yapılması,
10- Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle ve köy cami imamlarımızca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınması,
11- Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı Aras Elek.Dağ.A.Ş. Erzincan İl Koordinatörlüğü ve Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde her türlü tedbirlerin alınması.
12- Yangın söndürmede kullanılabilecek (İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman İşletme Müdürlüğü, Askeri Birlikler ve Kolluk Kuvvetleri vb.) kurumların araç gereç ve ekipmanlarından azami ölçüde faydalanılması, araç ve ekipmanın düzenli olarak kontrol edilmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi,
13- Alınan bu kararların Valilik ve Kaymakamlıklarca mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmasının sağlanması.
ANKARA'DA YASAK BAŞLADI
Öte yandan Ankara Valiliği de alınan karar doğrultusunda, Başkent genelinde orman, mesire yerleri ve piknik alanlarında ocak, mangal, barbekü gibi düzeneklerle ateş yakılması yasaklandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise yasağın doğayı korumak, orman yangınlarını önlemek ve olası can ile mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "ANFA Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Soğuksu Mesire Alanı, Mavi Göl Rekreasyon Alanı, Mogan Parkı, Kurtboğazı Barajı Mesire Alanı ve Karagöl Mesire Alanı’nda kurallara uymayan vatandaşlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari ve adli işlem başlatılacaktır. Vatandaşlarımızdan hassasiyetle kurallara uymaları beklenmektedir" denildi.
2025 KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim
Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım
Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim
Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim
Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim
Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim
Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim
Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül
Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim
2025 MARMARA BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım
Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül
Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
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2025 EGE BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim
Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim
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2025 AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim
Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül
Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım
Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım
Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim
Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim
Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim
Adana: 23 Haziran - 31 Ekim
2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım
Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim
Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül
2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim
Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül
2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
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Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül