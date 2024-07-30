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Yasağa rağmen denize girenleri kurtarmaya çalışan cankurtarana jetski çarptı!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasağa rağmen denize girip, boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyen cankurtarana, başka bir cankurtaranın kullandığı jet ski çarptı. Kazada yaralanan cankurtaran Mustafa G., hastaneye kaldırıldı.

30.07.2024 - 17:46 | | İsa ÇİÇEK/KARASU(Sakarya), (DHA)
Yasağa rağmen denize girenleri kurtarmaya çalışan cankurtarana jetski çarptı!

Olay, sabah saatlerinde Karasu Sahili'nde meydana geldi. Dalga ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Karasu'da denize giren 4 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran Mustafa G., boğulanları kurtarmak istediği sırada diğer cankurtaranlar da desteğe geldi. Jet ski ile olay yerine gelen bir cankurtaran dönüş yaptığı sırada, suda bulunan cankurtaran Mustafa G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile başından yaralanan Mustafa G., diğer cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılarak kıyıya getirildi. Mustafa G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'SİZ NEYE GÜVENİYORSUNUZ'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı Cankurtaran Amiri Samet Karaca, yasağa rağmen denize girenlere tepki göstererek, "Yüzme antrenörüyüm yine de bu denize girmekten korkuyorum. Siz neye güveniyorsunuz? Kaç tane cankurtaranın canını tehlikeye sokuyorsunuz? Cankurtaranlar sizin için sürekli yaralanıyor. Yasaklarımıza uyun artık" dedi.

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Yasağa rağmen denize girenleri kurtarmaya çalışan cankurtarana jetski çarptı!

Yasağa rağmen denize girenleri kurtarmaya çalışan cankurtarana jetski çarptı!