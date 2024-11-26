Yasadışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! Serdar Ortaç'ın ev hapsi kararında değişiklik

Şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Serdar Ortaç'ın hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 24 Aralık tarihinde İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Serdar Ortaç'ın ilk duruşma öncesi tensip zaptı ara kararında adli kontrol tedbirinin devamına hükmedilmişti.



Ev hapsi kaldırıldı

Ortaç'ın avukatı aracılığıyla mahkemeye yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.