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Yasa dışı avcılar şafak operasyonu ile suçüstü yakalandı

Kayseri’de jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ortak yaptığı çalışma ile yasa dışı avlanan 3 kişi yakalandı.

13.12.2021 - 12:13 | | İHA
Yasa dışı avcılar şafak operasyonu ile suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yasa dışı keçi avı yapılacağı ihbarı üzerine Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen şafak operasyonu ile yasa dışı avlanan 3 şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda, takozu bulunmayan iki adet yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

Ayrıca, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda 2003 yılı sayımında sayıları 24 olan yaban keçisi sayısı kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi, alanda ki denetimlerin artması ve 2005 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesi gibi etkenler sayesinde son yapılan sayımda yaban keçisi sayısı bin 783 olarak resmi kayıtlara geçti.

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