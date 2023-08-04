Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak’ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu’nun atanması ile kuvvet komutanlıklarına mensup 25 general, 7 amiral ve 63 albayın terfi etmesinin belirlendiği YAŞ kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Terfi ve atamalar 30 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak.