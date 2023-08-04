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YAŞ kararları Resmi Gazete’de

Yüksek Askeri Şura(YAŞ) toplantısında alınan terfi ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

04.08.2023 - 01:01 | | İHA
YAŞ kararları Resmi Gazete’de

Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak’ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu’nun atanması ile kuvvet komutanlıklarına mensup 25 general, 7 amiral ve 63 albayın terfi etmesinin belirlendiği YAŞ kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Terfi ve atamalar 30 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak.

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