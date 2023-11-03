Yargıtay'dan emsal karar! İş güvenliğini ihmal eden işçiye tazminat yok

ALİCAN YILDIRIM / alican.yildirim@gazetevatan.com

Yargıtay, iş güvenliği kurallarına uymayan işçilerle ilgili önemli bir karara imza attı. Bursa'da bir fabrikada yaşanan olayda, CNC tezgahında çalışan üç işçi, tezgahı çalışır durumda bırakarak bir saat süreyle uyudukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşçiler, işten çıkarılmalarının haksız olduğunu iddia ederek Bursa 7. İş Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme, işçilerin tazminat ve işe iade taleplerini reddetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçilerin tazminatsız olarak işten çıkarılmalarını haklı buldu. Kararda, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına titizlikle uyulması gerektiği vurgulanarak, işçinin kasıtlı bir davranışı ya da görevini ihmal etmesi sonucu iş güvenliği açısından tehlike yaratması durumunda, işverenin derhal haklı nedenle fesih hakkının doğacağı belirtildi. Ayrıca, işçinin bu konuda uyarılmasına veya zararın oluşmasına gerek olmadığı, iş güvenliğini tehlikeye atmanın başlı başına bir haklı fesih nedeni olduğu kaydedildi.

Yargıtay'ın bu kararı, iş güvenliği konusunda ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. İşçi sağlığı ve güvenliğini ihmal eden davranışlar, artık işverenler tarafından daha ciddi sonuçlar doğurabilecek. Bu karar, aynı zamanda diğer işçiler için de bir uyarı olarak değerlendirilebilir. İş güvenliği kurallarına uyulması, hem kendi sağlıkları hem de işverenlerinin haklarını korumak adına büyük önem taşıyor. Yargıtay'ın bu emsal kararı, iş dünyasında iş güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Cansen Erdoğan vatandaşa bilinmen detaylar hakkında bilgi verdi.

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