Yargıtay başkanı kim oldu, 22. turda Yargıtay başkanı kim seçildi? Mehmet Akarca’dan sonra gözler Yargıtay başkanı seçimlerinde

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti. Seçimin ilk 21 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 22. tur oylaması yapıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 22. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 94, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 109 oy aldı. Seçime katılım 325 olarak kayıtlara geçerken, 1 boş oy kullanıldı, 10 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 23. tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.