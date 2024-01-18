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Yargıda yeni atamalar belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ise İstanbul Anadolu Başsavcılığına atandı.

18.01.2024 - 21:04 | | İHA
Yargıda yeni atamalar belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin kararnamesine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Yargıtay üyeliğine seçildi. Başsavcı Ahmet Akça'nın yerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Başsavcı İsmail Uçar'ın yerine ise Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç atandı.

Ayrıca, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına da Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci getirildi.

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