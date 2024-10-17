Yapay zekada korkutan detay! Sahte tarih tsunamisi her şeyi çarpıtabilir

Büyük Amerika Buhranı'nda açlık çeken bir anne ve küçük çocuğu, Vietnam savaşında bitap düşmüş bir asker ya da dumanlar yükselen bir savaş alanı ilk başta size gerçek tarihimizden kareler gibi görünen her şey aslında sahte olabilir. Çünkü yapay zeka aracılığıyla giderek artan bir hızla sahte tarihi fotoğraflar dolayısıyla sahte tarih üretiliyorlar.

"SAHTE TARİH TSUNAMİSİ"

Uzmanlar, yapay zekanın tarihi gelecek nesiller için geçmişi tamamen bulandırmasından endişeleniyor. Hollandalı tarihçi Jo Hedwig Teeuwisse, "Yapay zeka sahte tarih tsunamisine yol açtı, özellikle fotoğraflarla desteklenince" dedi ve ekledi: "Bazı durumlarda, gerçek bir tarihi fotoğrafın bile yapay zeka ile oynanmış versiyonu yapılıyor. Bu gerçekten tuhaf, çünkü orijinali çok iyi bilinen bir fotoğrafın bile oynanmış hali insanlar tarafından gerçek sanılabiliyor."

HER ŞEYİ ÇARPITABİLİR

Son dönemde popüler olan sahte tarih görsellerinin başında, başkan John F. Kennedy'nin suikastçi olduğu iddia edilen Lee Harvey Oswald'ın 1963'te Jack Ruby tarafından vurulduğu anı tasvir eden sahte yeniden yapımların bir serisi yer alıyor. Siyah-beyaz fotoğraflara renk ekleme uzmanı olan sanatçı Marina Amaral, konuyla ilgili "Genellikle, fotoğraflanacak kadar eski olaylara ya da kötü belgelenmiş anlara odaklanıyorlar," diyor ve ekliyor: "Bu, yanlış görsellerin gerçek olarak kabul edilme riskini doğuruyor ki bu zamanla tarih anlayışımızı çarpıtabilir ve görsel kanıtların geçmişi öğrenmek için güvenilir bir kaynak olarak kamu güvenini zayıflatabilir."

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NASIL AYIRT EDİLEBİLİR?

Yapay zeka tarafından üretilen fotoğraflar genellikle belirgin hatalar barındırıyor: bir elde beşten fazla parmak sayısı, Facebook'ta viral olan Wright kardeşlerin sahte görüntüsünün olduğu fotoğrafta uçakta pervane eksikliği gibi kaybolmuş detaylar ya da diğer taraftan, kompozisyonların aşırı mükemmel olması. "Yapay zeka üretilen resimler görünümü yeniden yaratabilir, ancak insan unsurunu, niyeti ve fotoğrafçının seçimlerinin arkasındaki sebebi kaçırıyor" diyor. Ama yapay zeka görüntülerinin kalitesinin gözle tespit edilmesini zorlaştırmasının "sadece an meselesi" olduğunu düşünüyor; bu da onun "tehlikeli" bir durum olduğunu belirtiyor ve yanıltıcı bilgileri artırabileceğini ekliyor.

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