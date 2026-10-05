Yapay zeka artık her yerde! Türkiye’deki büyüme düşündürüyor

Haberin Devamı

Yapay zeka Türkiye’de günlük yaşamdan iş dünyasına kadar hızla yayılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ile Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2026 yılında hem bireylerin hem de girişimlerin yapay zeka kullanımında dikkat çekici artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılında yüzde 19,2 olan üretken yapay zeka kullanan bireylerin oranı 2026'da yüzde 37,6’ya çıktı. Girişimlerde ise herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullandığını belirtenlerin oranı yüzde 7,5’ten yüzde 14’e yükseldi. Böylece her iki grupta da kullanım oranları bir yılda yaklaşık iki katına çıkmış oldu.

GENÇLER YAPAY ZEKAYI DAHA FAZLA KULLANIYOR

TÜİK verilerinde yaş grupları arasındaki fark da dikkat çekti. 2026 yılında üretken yapay zeka kullanımının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 yaş oldu. Bu yaş grubunda kullanım oranı toplamda yüzde 64,9 olarak kaydedildi. Kadınlarda oran yüzde 68,4, erkeklerde ise yüzde 61,6 oldu. 25-34 yaş grubunda toplam kullanım yüzde 55,7 olurken, 35-44 yaş grubunda yüzde 38,1’e geriledi. 45-54 yaş grubunda yüzde 20,6, 55-64 yaş grubunda yüzde 10,6, 65-74 yaş grubunda ise yüzde 5,1 seviyesinde kaldı. Cinsiyet toplamında ise üretken yapay zeka kullanım oranı kadınlarda yüzde 38,1, erkeklerde yüzde 37,2 olarak gerçekleşti.

EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE YAPAY ZEKA KULLANIMI ARTTI

Yapay zeka kullanımında eğitim düzeyi de belirgin bir fark oluşturdu. Yükseköğretim mezunlarında üretken yapay zeka kullanım oranı yüzde 62,7 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Bu oran lise veya mesleki lise mezunlarında yüzde 45,4, ilköğretim veya ortaokul mezunlarında yüzde 35,5, ilkokul mezunlarında ise yalnızca yüzde 8,5 oldu.

Haberin Devamı

YAPAY ZEKA EN ÇOK ÖZEL AMAÇLARLA KULLANILIYOR

Yapay zeka kullanan bireylerin yüzde 86,4’ü bu teknolojilerden özel amaçlarla yararlandığını belirtti. Bireylerin yüzde 37,3’ü yapay zekayı mesleki amaçlarla kullanırken, örgün eğitim amacıyla kullananların oranı yüzde 32,6 oldu. Kullanım amaçlarında cinsiyete göre de farklılık görüldü. Erkeklerde mesleki kullanım yüzde 43,2 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak kaydedildi. Örgün eğitim amacıyla kullanım ise kadınlarda yüzde 36,1, erkeklerde yüzde 29,1 oldu.

“YAPAY ZEKAYA İHTİYACIM YOK” DİYENLERİN ORANI YÜZDE 63,3

Yapay zeka kullanmayan bireylere bunun nedenleri sorulduğunda ilk sırada ihtiyaç duymama gerekçesi yer aldı. Kullanıcı olmayanların yüzde 63,3’ü yapay zekaya ihtiyaç duymadığını belirtirken, yüzde 18,7’si nasıl kullanılacağını bilmediğini söyledi. Bireylerin yüzde 12,4’ü yapay zekanın varlığından haberdar olmadığını, yüzde 5,5’i ise gizlilik, güvenlik veya emniyet endişeleri nedeniyle kullanmadığını bildirdi.

Haberin Devamı

GİRİŞİMLERDE YAPAY ZEKA KULLANIMI YÜZDE 14’E YÜKSELDİ

Yapay zekanın iş dünyasındaki kullanımında da önemli artış yaşandı. 2025 yılında girişimlerin yüzde 7,5’i herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullandığını belirtirken, bu oran 2026’da yüzde 14’e çıktı. Uzun vadeli değişim daha da dikkat çekici oldu. 2021 yılında yapay zeka kullanan girişimlerin oranı yüzde 2,7 seviyesindeyken, 2026’da bu oran yüzde 14’e ulaştı.