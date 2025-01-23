Yangının ardından çok konuşulan iki rapor! Denetimden geçemeyince talebi geri çekmişler

Bolu Belediyesi’nin, Grand Kartal Otel’de açılmak istenen 70 metrekarelik kafe restoran için yapılan başvuru üzerine hazırladığı 2 Ocak 2025 tarihli belgede “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur” ifadeleri yer aldı.

DİKKAT EDİLSİN UYARISI

Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’nce Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlanan “Yangın önleme ve korunma” konulu belgede, işyerinde 1 adet 6 kilogramlık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazının, kaçak akım rölesinin, acil aydınlatmanın mevcut olduğu aktarılarak, işyeri içerisinde LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği kaydedildi. Belgede “Ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

DENETİM İSTEYİP GEÇEMEYİNCE TALEPLERİNİ GERİ ÇEKMİŞLER

Yanan Grand Kartal Otel’in 12 Aralık 2024’te Bolu Belediyesi’nden yangın denetimi istediği ancak yetersizliklerin raporlaştırılması üzerine talebini geri çektiği belirtildi.

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Grand Kartal Otel yetkilileri, 12 Aralık 2024’te Bolu Belediyesi’ne başvuru yaparak yangın denetimine girmek istediğini bildirdi. Otel adına Kadir Özdemir imzasıyla yapılan başvuru kabul edilerek denetim çalışmaları başladı. 16 Aralık 2024’te de otelle ilgili denetim raporu oluşturuldu. İtfaiye denetim ekibinin hazırladığı raporda yangın alarmı, elektrik tesisatı uygunluğu, söndürme gereçleri talimatı, ışıklı yönlendirme levhaları, duman kontrolü gibi toplam 8 alanda eksiklik belirlenirken, işyeri yetkilisi Kemal Özer de rapora imza attı.

24 Aralık 2024’te ise Grand Kartal Otel adına Kadir Özdemir’in yeni bir dilekçe vererek, 12 Aralık’taki denetim talebini iptal ettiği ifade edildi.