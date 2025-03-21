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Yangın büyüdü! THY Londra seferlerini iptal etti

21.03.2025 - 10:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-

Yangın büyüdü! THY Londra seferlerini iptal etti

TÜRK Hava Yolları (THY) İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı yakınında bulunan bölgede elektrik trafosundan çıkan yangın sonucu yaşanan kesintiler nedeniyle bugünkü Londra seferlerini iptal etti.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Londra Heathrow Havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle havalimanı ve çevresinde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişme sonrası Heathrow havalimanı bugün için uçuş operasyonuna kapatılmıştır. 21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferlerimiz iptal edilmiştir” dedi.

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