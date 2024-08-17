Yamanlar Dağı nerede? İzmir orman yangını harita konumu
Şiddetli rüzgarın etkisiyle şehir merkezine doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Peki, Yamanlar Dağı nerede?
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda Perşembe akşamı başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
Yoğun dumanların görüldüğü bölgede, yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ulaştığı bildirildi.
İzmir Valisi Süleyman Elban X hesabından yaptığı açıklamada, yangından etkilenen bölgede halkın "ivedi şekilde" tahliye edildiğini açıkladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden cuma günü yapılan açıklamada, perşembe akşamı saat 21.10'da Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınının kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla ilerlediği belirtildi.
Yamanlar Dağı nerede?
Yamanlar Dağı İzmir metropol alanının ve İzmir Körfezi'nin kuzeydoğu kesimine hakim, büyük kısmı Karşıyaka ilçesi sınırları içinde yer alan 1,076 metre yüksekliğinde dağ kütlesi. Yamanlar Dağı büyük ölçüde volkanik kayalardan oluşur.