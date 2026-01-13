GAZETE VATAN ANA SAYFA
Yalovalıları sevindiren haber! Belediye duyurdu: Bugün itibarıyla sona erdi

13.01.2026 - 15:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda doluluk oranının yüzde 15'e yükselmesiyle birlikte 26 Kasım 2025 tarihinden itibaren uygulanan su kesintileri bugün itibarıyla sona erdi.

Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 8'in altına düşmesiyle birlikte 24 Kasım 2025 tarihi itibariyle Acil Su Eylem Planı devreye girmişti. Eylem planı çerçevesinde 26 Kasım'dan bu yana 20.00 ile 06.00 saatleri arasında her gün su kesintisine gidiliyordu.

Doluluk oranları yüzde 5'in de altında düşen Gökçe Barajı'nda son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte doluluk seviyesi yeniden yüzde 15'lere yükseldi.

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Gökçe Barajı'nda su rezervimizin yeniden yüzde 15 doluluk seviyesine ulaşmasıyla birlikte uyguladığımız, Yalova su eylem planı kapsamındaki planlı su kesintileri 13 Ocak tarihi itibarıyla sona erecektir. Bu süreçte göstermiş olduğunuz sabır, anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz" denildi.

