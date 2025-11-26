Yalova İl Sağlık Müdürlüğü olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Haberin Devamı

Yalova'da il merkezi, ilçe ve köylerde 20.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılması kararı, bu akşam itibariyle başladı. İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, halkın güvenli suya sağlıklı erişiminin sağlanmasında suyun içme ve kullanma niteliklerine sahip olma durumunun denetiminin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından günlük, haftalık, aylık ve 3 aylık periyotlarla takip edildiği bildirildi. Açıklamada, Gökçe Barajı'ndan suyun arıtma ve dezenfeksiyon sonrası evlere ulaştığı belirtilerek, "Hem yerinde hem de uç noktalarda düzenli ve sürekli izlenmekte vatandaşlarımızın güvenli suya erişimi sağlanmaya çalışılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit etmesi muhtemel bulgular elde edilmesi halinde gerekli uyarılar hızlıca su temininden sorumlu kuruluşlarla paylaşılmaktadır" denildi.

26 Kasım 2025 tarihinden itibaren Yalova'da gerçekleştirilecek planlı su kesintileri ile kritik seviyelere inen Gökçe Barajı suyunun daha uzun süreli yeterliliğinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, "Yaşamımızın temel unsuru su kaynaklarımızın etkin verimli kullanılması, su tasarrufu konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları ile toplum olası tehlikeye karşı uyarılmakta ve konuyla ilgili topyekün mücadele gerektiği tüm taraflarca dile getirilmektedir. Geldiğimiz noktada düzenli su kesintilerinin bir zorunluluk haline gelmiş olması üzüntü vericidir. Bu durumda halkımızın düzenli kesintiler süresince su tüketim alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi ve su kullanımına yönelik maksimum verimlilikte ve hijyen öncelikli tasarrufu ön plana alan yaklaşımlar benimsemesi uygun olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu süreçte vatandaşların dikkate alması gereken hususlar konusunda ise şunlar kaydedildi:

"Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir. Kaynağı bilinen ve kontrolü yapılan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir. Suyumuzu israf etmemeli ve boşa akan suların önüne geçmeliyiz. Kontrolsüz mahalle çeşmelerinden su tüketilmemeli, "İçilmez" yazısı bulunan çeşmelerden asla su içilmemelidir. Musluktan akan suyun koku, renk, tat ve görünümünde olumsuzluk gözlenmesi halinde su sadece tuvalet temizliği veya bahçe sulamasında kullanılmalıdır. Yetkililere hemen bilgi verilmelidir. Kesintiden önce, içme ve kişisel hijyen gibi temel ihtiyaçlar için yeterli miktarda temiz suyu (kapalı ve temiz kaplarda), güneş almayan yerlerde ve açık renkli kaplarda depolayın. (El yıkama, diş fırçalama, yemek yapımı vb) Gereğinden fazla depolamayın. El yıkama önceliğini hiçbir zaman ikinci plana atmayın. Tuvaletten sonra, yemek hazırlamadan/yemek yemeden önce, dışarıdan eve geldiğinizde, Duş sürelerinin kısaltın (örneğin 5 dakikayla sınırlandırın) ve suyun sabunlanma sırasında kapatılmasını sağlayın. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolulukta ve mümkünse ekonomi programında çalıştırın. Su kesintisi sürecinde içme-kullanma suyu konusunda yetkili kurum ve kuruluşların bilgilendirmelerini takip edin. Kesinti sonrasında yetkililerin uyarıları doğrultusunda su kullanılmalı, musluk ilk açıldığında birkaç dakika akıtılarak şebekede biriken kirli su sadece tuvalette kullanılmak üzere bir kaba alınmalıdır. Kesinti sonrasında şebekede yüksek dozda klorlama yapılabileceğinden yetkililerin uyarıları dikkate alınmalıdır. Bina içindeki su depoları sürekli aktif kullanılmalıdır. Aktif olarak kullanılmayan depolardaki sular tüketilmemelidir. Su depolarının bakım, temizlik ve dezenfeksiyonu mutlaka yaptırılmış olmalıdır. Ambalajlı su tüketimini tercih eden vatandaşlarımız ise ambalajlı suların etiketlerinin sağlam ve okunaklı, Valiliklerce izinlendirilmiş, imal ve son kullanma tarihlerine dikkat ederek ürünleri satın almaları gerekmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda size en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz."