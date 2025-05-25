Yalancı yaz sona erdi! İstanbul dahil 38 kent için uyarı yapıldı, yarın başlıyor, çok kuvvetli olacak
Havalar tersine dönüyor. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il için uyarı yapıldı. Birçoğunda bugün akşam saatlerinde başlayacak. MGM saat vererek illeri tek tek açıkladı. 38 kenti etkisi altına alacak. Çok kuvvetli olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege için yağış uyarısında bulundu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde beklenen olumsuzluklara dikkat çekildi. 4 il için de sarı kodlu alarm verildi. Bu iller Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, 26.05.2025 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'de öğle saatlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ce cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı tahmin edilyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI KODLU OYARI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede 38 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşların Pazartesi günü için dikkatli ve tedbirli olması istendi.