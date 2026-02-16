Yabancı uyruklu kişilere sahte belge tuzağı: 14 bin dolarlık vurgun yaptılar

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla, yabancı uyrukluları sahte oturum belgesiyle 14 bin dolar dolandıran 9 kişilik şebeke çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda bir dolandırıcılık şebekesi tespit edildi.

Türkiye’de yaşayan 7 Filipinliye sahte oturum belgesi düzenleyerek 14 bin dolar alarak dolandıran şebeke, polisi harekete geçirdi.

9 KİŞİ YAKALANDI

Şebekeye yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde bu sabah İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskınlarda çok sayıda sahte belge ve evrak ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şahıslar hakkındaki tahkikat devam ediyor.