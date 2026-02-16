Yabancı uyruklu kişilere sahte belge tuzağı: 14 bin dolarlık vurgun yaptılar
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, yabancı uyruklu şahıslara sahte oturum belgesi düzenleyen 9 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Filipinli mağdurları 14 bin dolar dolandıran çeteye yönelik düzenlenen baskınlarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda bir dolandırıcılık şebekesi tespit edildi.
Türkiye’de yaşayan 7 Filipinliye sahte oturum belgesi düzenleyerek 14 bin dolar alarak dolandıran şebeke, polisi harekete geçirdi.
9 KİŞİ YAKALANDI
Şebekeye yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde bu sabah İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Baskınlarda çok sayıda sahte belge ve evrak ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şahıslar hakkındaki tahkikat devam ediyor.