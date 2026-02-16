Yabancı uyruklu kişilere sahte belge tuzağı: 14 bin dolarlık vurgun yaptılar

GAZETE VATAN ANA SAYFA
16.02.2026 - 17:14
Bengül Arıca
Bengül Arıca
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, yabancı uyruklu şahıslara sahte oturum belgesi düzenleyen 9 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Filipinli mağdurları 14 bin dolar dolandıran çeteye yönelik düzenlenen baskınlarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla, yabancı uyrukluları sahte oturum belgesiyle 14 bin dolar dolandıran 9 kişilik şebeke çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda bir dolandırıcılık şebekesi tespit edildi.

 Türkiye’de yaşayan 7 Filipinliye sahte oturum belgesi düzenleyerek 14 bin dolar alarak dolandıran şebeke, polisi harekete geçirdi.

9 KİŞİ YAKALANDI

Şebekeye yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde bu sabah İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskınlarda çok sayıda sahte belge ve evrak ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şahıslar hakkındaki tahkikat devam ediyor.

