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Y harfi ile başlayan şehir isimleri nelerdir?

Şehirler arasında farklı harfler ile başlayan birçok yer bulunmaktadır. Özellikle y harfi ile başlayan şehirler sıkça merak edilmektedir. Hem ülkemizde hem de başka ülkelerde y harfi ile başlayan birçok popüler şehir olduğu görülmektedir. Peki, Y harfi ile başlayan şehir isimleri nelerdir? İşte detaylar…

23.02.2022 - 17:37 |
Y harfi ile başlayan şehir isimleri nelerdir?

Y harfi ile başlayan şehirler arasında ülkemizde iki adet il bulunmaktadır. Bunlar dışında başka ülkelerde de y harfi ile şehirlere rastlamak mümkündür. Bazı şehirler oldukça büyük yapıları ile dikkat çekmektedirler. Yani her şehrin kendine has farklı özelliklerini bulmak mümkündür.

 Türkiye'de y harfi ile başlayan şehirler;

- Yozgat

- Yalova

Ülkemiz Dışında y harfi ile başlayan şehirler;

- Yokohama - Japonya

- Yeniseysk - Rusya

- York - İngiltere

- Yangjiang - Çin

Y İLE BAŞLAYAN ŞEHİRLER

- Yozgat: Türkiye'de yer alan Yozgat şehri İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Şehrin nüfusu son verilere gören 418 bindir.

 - Yalova: Türkiye'de yer alan diğer bir y harfi ile başlayan şehir ise Yalova'dır. Şehrin nüfusu ise 283 bin olarak bilinmektedir. Marmara Bölgesi'nde bulunan Yalova, bu bölgenin güneydoğu kesiminde yer almaktadır.

 - Yokohama: Japonya'da yer alan şehir oldukça gelişmiş bir yer olarak bilinmektedir. Çünkü Japonya'da Tokyo'dan sonra en büyük şehir Yokohama olarak bilinmektedir. 4 milyon civarında olan nüfusu ile adından söz ettiren bir şehir olmayı başarmıştır.

 - Yeniseysk:  Rusya'da yer alan bu şehir Yenisey nehrine oldukça yakındır. Gezilecek yerleri ile ön plana çıkan şehirde Yeniseyk havalimanı da bulunmaktadır.

 - York: İngiltere'de bulunan bu şehir Yorkshire ve Humber bölgesinde yer almaktadır. Yaklaşık 200 bin civarında bir nüfusa sahiptir.

 - Yangjiang: Çin'in bir şehri olan Yangjiang, Guangdong eyaletinde yer almaktadır. Şehrin Güney Çin Denizi ile kıyısı da bulunmaktadır. Ayrıca kuzeyde Yunfu ve batıda ise Maoiming şehirleri ile komşu olduğu görülmektedir.

 

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