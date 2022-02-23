Y harfi ile başlayan şehir isimleri nelerdir?

Y harfi ile başlayan şehirler arasında ülkemizde iki adet il bulunmaktadır. Bunlar dışında başka ülkelerde de y harfi ile şehirlere rastlamak mümkündür. Bazı şehirler oldukça büyük yapıları ile dikkat çekmektedirler. Yani her şehrin kendine has farklı özelliklerini bulmak mümkündür.

Türkiye'de y harfi ile başlayan şehirler;

- Yozgat

- Yalova

Ülkemiz Dışında y harfi ile başlayan şehirler;

- Yokohama - Japonya

- Yeniseysk - Rusya

- York - İngiltere

- Yangjiang - Çin

Y İLE BAŞLAYAN ŞEHİRLER

- Yozgat: Türkiye'de yer alan Yozgat şehri İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Şehrin nüfusu son verilere gören 418 bindir.

- Yalova: Türkiye'de yer alan diğer bir y harfi ile başlayan şehir ise Yalova'dır. Şehrin nüfusu ise 283 bin olarak bilinmektedir. Marmara Bölgesi'nde bulunan Yalova, bu bölgenin güneydoğu kesiminde yer almaktadır.

- Yokohama: Japonya'da yer alan şehir oldukça gelişmiş bir yer olarak bilinmektedir. Çünkü Japonya'da Tokyo'dan sonra en büyük şehir Yokohama olarak bilinmektedir. 4 milyon civarında olan nüfusu ile adından söz ettiren bir şehir olmayı başarmıştır.

- Yeniseysk: Rusya'da yer alan bu şehir Yenisey nehrine oldukça yakındır. Gezilecek yerleri ile ön plana çıkan şehirde Yeniseyk havalimanı da bulunmaktadır.

- York: İngiltere'de bulunan bu şehir Yorkshire ve Humber bölgesinde yer almaktadır. Yaklaşık 200 bin civarında bir nüfusa sahiptir.

- Yangjiang: Çin'in bir şehri olan Yangjiang, Guangdong eyaletinde yer almaktadır. Şehrin Güney Çin Denizi ile kıyısı da bulunmaktadır. Ayrıca kuzeyde Yunfu ve batıda ise Maoiming şehirleri ile komşu olduğu görülmektedir.