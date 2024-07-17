Wattpad neden açılmıyor 2024, Wattpad erişimi engellendi mi? Wattpad neden kapatıldı?

Wattpad erişim engeli sorunu ile gündeme geldi. Ücretsiz olarak makale, hikaye ve şiirler paylaşılabilen okuyucu-yazar platformu Wattpad Türkiye’de erişime engellendi. Platform, Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar kapsamında erişime kapatıldı. Platformun kapatılması sonrası “Wattpad neden kapatıldı?” sorusu sorgulanmaya başlandı.

WATTPAD NEDİR?

2006 yılında Allen Lau ve Ivan Yuen tarafından kurulan Wattpad, dünyanın dört bir yanından yazar ve okuyucuları bir araya getiriyor. Platform, kullanıcıların çeşitli türlerde hikayeler paylaşmasını sağlıyor ve bu hikayeler, diğer kullanıcılar tarafından okunup yorumlanabiliyor.

WATTPAD NEDEN AÇILMIYOR, ERİŞİMİ ENGELLENDİ Mİ?

Wattpad, 12 Temmuz 2024 tarihli mahkeme kararıyla Türkiye’de erişime engellendi. Platform, Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar kapsamında erişime kapatıldı.

Türkiye’de Wattpad’ın neden yasaklandığı henüz belli olmazken platformda da bazı içeriklerin Türkiye yasalarına aykırı bulunmuş olabileceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”