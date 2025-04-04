Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktor ilk kez anlattı: İlk andan itibaren yaşam belirtisi yoktu

Programa olay yaratan açıklamalarıyla çok önemli bir isim katıldı. O isim Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk’tü. İlk müdahale anına ait görüntüler de ilk kez “Neler Oluyor Hayatta”daydı.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D’nin sevilen programı “Neler Oluyor Hayatta” yine olay yaratan bir bölümle izleyicilerinin karşısındaydı. Programda ani kaybı ile hayranlarını derinden üzen Volkan Konak’ın ölümü masaya yatırıldı. Sahne aldığı otelden güvenlik kamerası ve ilk müdahale anlarının görüntüleri ilk kez yayınlandı. Sahnede fenalaşarak yere yığılmasının ardından dakikalarca kalp masajı yapıldığı söylenen Volkan Konak'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ortaya çıkmıştı. Peki doğru müdahale yapılmamış mıydı? Ya da ihmal mi vardı? İşte tüm bu soruların yanıtını da ünlü sanatçıya ilk müdahaleyi yapan Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, “Neler Oluyor Hayatta”da verdi.

İLK MÜDAHALEYİ YAPAN DOKTOR ANLATTI

Prof. Dr. Kocatürk şunları söyledi:

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“Hepimiz çok üzüntülüyüz. Bayram tatili için ailemle Kıbrıs’taydım. Ve o gün de Volkan Konak’ı dinlemeye gittik. Biraz uzak bir masadaydım. Ailesini üzmemek ve incitmemek adına çok detay vermek istemiyorum ama kamuoyunda ‘pisi pisine öldü’ gibi bir algı var. Öyle bir durum olmadığını belirtmek isterim. Biz Volkan Konak’ı dinlerken bir anda müzik sustu. Biz kendisinin düşüp, yere yığıldığını görmedik. Müzik sustuktan sonra sahnede kalabalık oluştu. Sonra ‘doktor var mı?’ anonsu yapıldı. Ben hemen sahneye fırladım. Volkan Konak yerdeydi, tıbbi müdahaleye başladım. Saat 23.30 sularıydı. Ambulansa haber verildi. Orada anında tıbbi müdahaleyi başlattım. Ben göğüs cerrahisi profesörüyüm, yüzlerce kez bu müdahaleyi yapmışımdır. Ve ilk yardım eğitimi kuruluşlarından birini de kurdum. Bu konuda kitaplar yazdım. Bu konuda oldukça deneyimli ve bilgiliyim. “

VOLKAN KONAK’A DOĞRU VE ZAMANINDA MÜDAHALE YAPILDI

“O şartlarda yapılan ilk yardım müdahalesi son derece düzgün ve doğru bir şekilde yapıldı. Ambulans gelene kadar 25-30 dakika müdahaleyi sürdürdüm. orada bulunan başka doktor arkadaşlarımız vardı, onlar da yardımcı oldular. Toplam dört hekimdik. Bir anestezi, bir kulak burun boğaz uzmanı ve bir doktor arkadaşımızla müdahaleyi aralıksız gerçekleştirdik. Ambulans geldikten sonra ileri yaşam desteği verdik. İlaç uygulaması ve entübasyon yaptık. Entübasyonu kulak burun boğaz uzmanı hocamız yaptı. Hastayı nakil etmeye en uygun hale getirdiğimiz ilk andan itibaren kalp masajına devam ettik. Hastanenin aciline girene kadar da müdahaleye devam ettik. Yolda hastaneyle de sürekli iletişim halindeydik. Hatta doktorlara içeri girdiğimizde devam edebileceğimizi söyledik ama yeterli ekipleri olduğu için kapıda bekledik. Sonrasında da vefat haberi geldi. İlk andan beri zaten yaşam belirtisi yoktu. Geri döndürülebilir bir sebep olmadığından dolayı da ne yazık ki vefat etti. Yapılan yorumların hiçbiri doğru değil.”