Voleybol bronz madalya maçı ne zaman? Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı mı?

Voleybol bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ay yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya’ya 3-0 yenilmişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın bronz madalya maçında bugün Brezilya ile karşılaşacak.

Türkiye Brezilya bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

South Paris Arena’da TSİ 18.15’te başlayacak karşılaşmayı TRT 1 naklen yayınlayacak.

Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek.