Vitamin ve takviye gıdalarla ilgili flaş karar! Bakanlık açıkladı, artık yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı taslağına göre arı sütü, arı poleni ve propolis gibi vitamin ve takviye edici gıdalara 2 ila 4 yaş arası grubundaki çocuklar için de onay verilmeyecek.

CNN Türk'te yer alana habere göre; 2 yaş altı bebeklere zaten takviye edici gıda izni verilmezken bu yaş grubu için üretim de yasak. Böylece 0-4 yaş aralığında bulunan yaklaşık 6 milyon çocuk için bu gıdalar kullanılamayacak. Çocuk hastalıkları Uzmanı Profesör Sırrı Bektaş da düzenlemeyi CNN TÜRK yayınında değerlendirdi.

Ayrıca 4-10 yaş grubu için de emme tableti, çiğnenebilir tablet ve efervesan tablet hariç diğer tablet, kapsül ve pastil gibi katı formlardaki takviye edici gıdalara onay verilmeyecek. Sadece hekim onaylı ek gıdalara izin verilecek.

Profesör Bektaş "Çocuklara uygun" adı altında satılan takviye edici gıdalara karşı da uyardı. Bakanlık taslak düzenlemesine göre bal, keçiboynuzu özü, sirke, tahin, pekmez, zeytinyağı, meyve suyu gibi gıdalar takviye edici gıdalar da etken madde olarak kullanılamayacak. Takviye gıdalarda günlük tüketim birimi olarak çay kaşığı, tatlı kaşığı, çorba kaşığı gibi ifadeler kullanılmayacak, bunun yerine ürünlerle birlikte kendi ölçü kabı ya da kaşığı verilecek.