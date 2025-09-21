Veliler dikkat! Okul kantinleri için de karekod dönemi başladı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
21.09.2025 - 12:58
Artık veliler çocuklarının gittiği okulun kantinini cepten kontrol edebilecek. Çocukların okul beslenmesinde önemli bir rol oynayan kantinlerde denetimler sürüyor. Anne ve babalar da okul kantininin durumunu bu uygulamayla görebilecek.

Okulların açılmasından itibaren eğitim öğretim döneminde iki hafta geride kaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri öğrencilere hazır gıda satışı yapan okul kantinlerinde denetimlerini yapmaya başladı.

ÖĞRENCİ KANTİNLERİ KONTROL EDİLİYOR

Genel Müdürlük, Milli Eğitim Bakanlığına ait okullara ait kantin ve yemekhanelerde denetimler sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Hassas tüketici gruplarından biri olan öğrencilerimize gıda arzında bulunan işletmelerin teknik ve hijyenik koşulları ve diğer hususlarda mevzuata uygunluk açısından titizlikle kontrol ediliyor." ifadelerine yer verildi.

KAREKOD UYGULAMASIYLA KANTİNLER DE SORGULANACAK

Açıklamada, gıda işletmelerine yönelik kontrolün önemine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Değerli velilerimiz, 'karekod uygulaması' ile işletmelerin denetim süreçlerini şeffaf şekilde paylaşıyor, gıda güvenilirliğini birlikte sağlıyoruz. 'Tarım Cebimde' uygulaması ile kontrol sizde!"

