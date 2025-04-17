Rekabet Kurulu'ndan Varta'ya soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Her türlü tüketici pili olmak üzere elektrik, elektroteknik ve elektronik malzemenin ithalatı, ihracatı ve toptan dağıtımı, ticareti, paketlemesi, etiketlenmesi ve montajı ile bunlarla ilgili satış, acentelik ve temsilciliği alanında faaliyet gösteren Varta Pilleri Ticaret Limited Şirketi (VARTA) tarafından yeniden satıcıların yeniden satış fiyatına müdahale etmek, yeniden satıcılarına bölge ve müşteri sınırlamaları uygulamak ve yeniden satıcılarının internet satışlarına müdahalede bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesinin ihlal edilip edilmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.

Önaraştırma kapsamında yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Kurulun 13.03.2025 tarihli toplantısında, VARTA’nın 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-10/226-M sayı ile karar verilmiştir.