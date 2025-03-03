Van kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne ait olan ve Van kahvaltÄ±larÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmez lezzetleri arasÄ±nda olan Van Ã§Ã¶reÄŸi, artÄ±k YÃ¼ksekova'da da yapÄ±lÄ±yor. Damak tadÄ±na hitap eden ve ilÃ§ede genellikle otlu peynirle tÃ¼ketilen Ã§Ã¶rek, tok tutuÄŸu iÃ§in sahur sofralarÄ±n vazgeÃ§ilmez lezzetleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. YÄ±llardÄ±r meÅŸhur Ã§Ã¶reÄŸi Van'dan sipariÅŸ eden vatandaÅŸlar, bundan sonra Ã§Ã¶rekleri ilÃ§ede Eski Marangozlar SokaÄŸÄ±'nda bulunan IÅŸÄ±klar Unlu Mamuller FÄ±rÄ±nÄ±'ndan temin ediyor.

"YÃœKSEKOVAâ€™NIN SAHUR SOFRALARINI BÄ°Z SÃœSLÃœYORUZ"

Ä°lÃ§ede 36 yÄ±ldÄ±r babadan oÄŸula geleneÄŸi sÃ¼rdÃ¼rerek fÄ±rÄ±ncÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen iÅŸletme sahibi Mirza IÅŸÄ±k ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Talep Ã¼zerine fÄ±rÄ±nÄ±mÄ±zda Van Ã§Ã¶reÄŸi yapmaya baÅŸladÄ±k. GÃ¼nde 2 bin Ã§Ä±kartmamÄ±za raÄŸmen Ã§ok Ã§abuk tÃ¼keniyor. Van Ã§Ã¶reÄŸimiz tok tuttuÄŸu iÃ§in vatandaÅŸlar sahur iÃ§in tercih ediyor. SipariÅŸ Ã¼zerine ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na da gÃ¶nderiyoruz. 2 yÄ±ldÄ±r Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Van Ã§Ã¶reÄŸiyle ilÃ§enin sofralarÄ±nÄ± sÃ¼slÃ¼yoruz"Â

"VAN Ã‡Ã–REÄžÄ°NÄ°N LEZZETÄ°NÄ° TUTTURMAK KOLAY DEÄžÄ°LDÄ°R"

Van Ã§Ã¶reÄŸinin tarifini veren IÅŸÄ±k, "MeÅŸhur Ã§Ã¶reÄŸi; tereyaÄŸÄ±, sÃ¼t, ÅŸeker, maya, tuz ve unun belli miktarda karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla 350 derecelik taÅŸ fÄ±rÄ±nlarda elde ediyoruz. YapÄ±mÄ± basit gibi gÃ¶rÃ¼nse de lezzetini tutturmak kolay deÄŸil" ifadelerini kullandÄ±.

"SAHURUN VAZGEÃ‡Ä°LMEZÄ°"

Van Ã§Ã¶reÄŸinin lezzetinin bir baÅŸka olduÄŸunu belirten Ferhat BaltacÄ±, "11 ayÄ±n sultanÄ± olan mÃ¼barek Ramazan ayÄ± Ã§ok gÃ¼zel bir aydÄ±r. Biz de gece gece Ã§Ä±kÄ±p geliyoruz Van Ã§Ã¶reÄŸini almaya. Malum Mirza ustanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Van Ã§Ã¶reÄŸi sahurun kesinlikle vazgeÃ§ilmezi diyebiliriz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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