GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemVan'da Ramazan ayının vazgeçilmez geleneği! Tandırlar yakıldı, imece usulü çalışmalar başladı
HaberlerGündem Haberleri Van'da Ramazan ayının vazgeçilmez geleneği! Tandırlar yakıldı, imece usulü çalışmalar başladı

Van'da Ramazan ayının vazgeçilmez geleneği! Tandırlar yakıldı, imece usulü çalışmalar başladı

27.02.2025 - 09:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Van'da Ramazan ayının vazgeçilmez geleneği! Tandırlar yakıldı, imece usulü çalışmalar başladı

Van'da Ramazan ayının vazgeçilmezlerden biri olan cevizli çörekler tandırlarda pişiriliyor.

Edremit ilçesinde Ramazan hazırlıkları telaşı sürüyor. Bir yandan iftar için hazırlık yapan vatandaşlar, bir yandan da sahurların vazgeçilmezi cevizli çörekleri tandırda pişirmeye başladı. Özellikle sahurda tüketilen cevizli çörekleri tandırda pişirmek isteyen mahalle sakinleri imece usulü çalışıyor. Şamranaltı Mahallesi’nde ikamet eden Mahire Ertaş isimli vatandaş, cevizli çöreğin Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olduğunu ifade ederek, "Ramazan için içli çörek pişiriyoruz.

CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK 

Sahurda tüketiyoruz. Mahallede tek tandır olduğu için her gün sırayla bir kişiye pişiriyoruz. Ramazan ayının başında pişirip bir ay boyunca tüketeceğiz. 5 gün önce başladık pişirmeye, cuma gününe kadar da devam edecek. Birbirimize yardım ediyoruz" dedi.

Vanda Ramazan ayının vazgeçilmez geleneği Tandırlar yakıldı, imece usulü çalışmalar başladı

'BU GELENEĞİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Tandırda pişirilen cevizli çörek yapımının artık yeni nesil tarafından bilinmediğine dikkat çeken Ertaş, "Eskiden tandırlarda ekmek pişirilirdi, ayran aşı yapılırdı ve balık kızartılırdı. Ama artık pek yapılmıyor. İçli çörekler de fazla pişirilmiyor. Çünkü yaşlılar yapamıyor, yeni nesil de pişirmiyor. Bizler hala pişirerek bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Tandır kazalarına karşı vatandaşlara uyarılarda da bulunan Ertaş şunları söyledi:

"Geçen gün yine bir kadın tandıra düşmüş haberini duyduk. Bizler kazalara karşı tek kişi tandırda oturmuyoruz. Muhtemel bir kaza olması halinde yardımcı olmak veya birilerine haber vermek için tek kişi asla oturmuyoruz. Çocukların da buraya gelmelerine izin vermiyoruz. Kimse de tek başına tandıra oturmasın. Bu duygularla tüm İslam aleminin Ramazan ayını şimdiden tebrik ederim"

 

Güncel Haberler

Gaziantep'te soba faciası: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti
#Gündem

Gaziantep'te soba faciası: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti

AFAD'dan Kartalkaya'daki yangına ilişkin kan donduran rapor: Cam kenarında can vermişler
#Gündem

AFAD'dan Kartalkaya'daki yangına ilişkin kan donduran rapor: Cam kenarında can vermişler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Komuta heyetini saygısızca hedef almıştır
#Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Komuta heyetini saygısızca hedef almıştır