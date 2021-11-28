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Van'da peş peşe korkutan depremler

Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan dün Van'ın Tuşba ilçesinde, Ricter ölçeğine göre, 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde 11 dakika arayla iki deprem meydana gelmişti.

28.11.2021 - 22:48 |
Van'da peş peşe korkutan depremler

AFAD'da yer alan bilgilere göre Van'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin saati 22.13 olarak açıklanırken derinliği 16.70 km olarak kaydedildi.

VAN'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Öte yandan Van'da dün peş peşe depremler olmuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 22:20 ile 22:31'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

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