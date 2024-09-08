Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli art arda duyurdu
Van'ın Tuşba ilçesinde sabah karşı bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı.
08.09.2024 - 07:36 |
Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.43 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.
AFAD, depremin derinliğini 11.19 km olarak paylaşırken Kandilli Rasathanesi ise 5 km olarak duyurdu.
Bu arada Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.