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Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli art arda duyurdu

Van'ın Tuşba ilçesinde sabah karşı bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı.

08.09.2024 - 07:36 |
Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli art arda duyurdu

Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.43 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.

Vanda korkutan deprem AFAD ve Kandilli art arda duyurdu

AFAD, depremin derinliğini 11.19 km olarak paylaşırken Kandilli Rasathanesi ise 5 km olarak duyurdu.

Vanda korkutan deprem AFAD ve Kandilli art arda duyurdu

Bu arada Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.

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