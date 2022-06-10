Van'da peş peşe iki korkutan deprem!

AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 09.02'de 4.4 büyüklüğünde ve 6.95 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak kayıtlara geçti.

OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI

Depremle ilgili olarak can ve mal kaybının olup olmadığına dair henüz olumsuz bir ihbar yapılmadı. AFAD'dan depremle ilgili yapılan açıklamada "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 09.02'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.