Van'da peş peşe iki korkutan deprem!
Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Van'ın Tuşba ilçesi yakınlarında bugün saat 9.02 sularında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu sarsıntıdan 5 dakika sonra aynı bölgede 3.8'lik bir deprem daha yaşandı. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
10.06.2022 - 09:13 |
AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 09.02'de 4.4 büyüklüğünde ve 6.95 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak kayıtlara geçti.
OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI
Depremle ilgili olarak can ve mal kaybının olup olmadığına dair henüz olumsuz bir ihbar yapılmadı. AFAD'dan depremle ilgili yapılan açıklamada "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 09.02'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.