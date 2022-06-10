GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemVan'da peş peşe iki korkutan deprem!
HaberlerGündem Haberleri Van'da peş peşe iki korkutan deprem!
ABONE OL

Van'da peş peşe iki korkutan deprem!

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Van'ın Tuşba ilçesi yakınlarında bugün saat 9.02 sularında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu sarsıntıdan 5 dakika sonra aynı bölgede 3.8'lik bir deprem daha yaşandı. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

10.06.2022 - 09:13 |
ABONE OL

AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 09.02'de 4.4 büyüklüğünde ve 6.95 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak kayıtlara geçti. 

OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI

Depremle ilgili olarak can ve mal kaybının olup olmadığına dair henüz olumsuz bir ihbar yapılmadı. AFAD'dan depremle ilgili yapılan açıklamada "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 09.02'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi. 

Vanda peş peşe iki korkutan deprem

GÜNCEL HABERLER

İtalya'ya fuara giden helikopter kayboldu! Eczacıbaşı çalışanları da içindeydi

İtalya'ya fuara giden helikopter kayboldu! Eczacıbaşı çalışanları da içindeydi

Enflasyon ile ilgili son dakika açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

Enflasyon ile ilgili son dakika açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

Van'da korkutan deprem!

Van'da korkutan deprem!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İtalya'ya fuara giden helikopter kayboldu! Eczacıbaşı çalışanları da içindeydi

İtalya'ya fuara giden helikopter kayboldu! Eczacıbaşı çalışanları da içindeydi

Sıradaki Haber
POMEM sınav sonuçları açıklandı! POMEM sonuç ekranı ile EGM 28. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

POMEM sınav sonuçları açıklandı! POMEM sonuç ekranı ile EGM 28. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Sıradaki Haber
Enflasyon ile ilgili son dakika açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

Enflasyon ile ilgili son dakika açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

Sıradaki Haber
Bebek olarak kaybolan kadın 41 yıl sonra bulundu!

Bebek olarak kaybolan kadın 41 yıl sonra bulundu!

Sıradaki Haber