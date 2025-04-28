Van'da havalimanında kaçak altın ve para ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "27 Nisan tarihinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından kaçakçılığın önlenmesi amacıyla Van Ferit Melen Havalimanı'nda kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmaların gönderileri üzerinde yapılan denetimler sonucunda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 66 kilo 668 gram altın, suç geliri olduğu değerlendirilen 9 milyon 760 bin Türk lirası, 107 bin 430 dolar ile 133 bin 605 avro para ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.