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Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

22.04.2025 - 17:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van’ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Vanda feci kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

Vanda feci kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Vanda feci kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var

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