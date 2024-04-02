Van'da belediye başkanlığı AK Parti'ye geçti!

Türkiye hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Van Büyükşehir Belediyesi’nde yarışı oyların yüzde 55,48’ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci sırada tamamladı.

Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı.DEM Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada Zeydan’ın memnu haklarının 29 Mart Cuma günü, başsavcılık üzerine mahkeme kararıyla alındığı belirtildi. DEM, mahkeme kararına itiraz etti.

Partiden yapılan açıklamada, itiraz süreci beklenmeden mahkeme kararının mazbata verilmemesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ulaştırıldığı belirtildi.

VAN İL SEÇİM KURULU: SEÇİLME YETERLİLİĞİ YOK

Tartışmalar sürerken, Van İl Seçim Kurulu Zeydan hakkındaki kararını verdi. Kurul, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığını bildirdi. Karar oy çokluğuyla alındı.

Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı.

Van’daki seçimlerde en yüksek oyu AK Parti adayı Abdulahat Arvas almıştı. DEM Parti’nin bu karara 3 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

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