Van merkezli 2 ilde uyuÅŸturucu operasyonu: 10 tutuklama

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, ErciÅŸ Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele (KOM), JASAT ve Ä°stihbarat ekipleri,Â 'torbacÄ±' diye tabir edilen sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. ErciÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla Van merkez, ErciÅŸ ve AÄŸrÄ±'nÄ±n Patnos ilÃ§elerinde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda 10 ÅŸÃ¼pheli yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin adreslerinde ve yapÄ±lan Ã¼st aramalarÄ±ndaÂ 752 gramÂ metamfetamin maddesi, 15 gramÂ toz ersar, 24 adetÂ uyuÅŸturucu iÃ§me aparatÄ±, 1 ruhsatsÄ±z tabanca ve 10 cep telefonu ele geÃ§irildi.Â ÅžÃ¼phelilerÂ M.Ã‡., T.G., S.A., N.Ã‡., E.T., K.S., M.Z.A., U.B., Ä°.Y. ve Ä°. Y.,Â Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼n sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â