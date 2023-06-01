Van Gölü Havzası'nda yağış miktarı düştü! Barajlar kısıntılı sulama sürecine girecek

Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık, Van Gölü Havzası'nı da etkiledi. Bölgede kış aylarında kar yağışlarının azalması nedeniyle özellikle göl, baraj ve derelerin su seviyesi düştü. Van'da bulunan 4 baraj gölünden 2'sinin su seviyesi ise alarm vermeye başladı. İlkbaharda barajların doluluk oranları, istenilen seviyeye ulaşmadı.

DSİ 17’nci Bölge Müdürü Ayhan Şahna, küresel ısınmadan bölgenin de çok etkilendiğini söyledi. Van'ın bugüne kadar Türkiye ortalamasının altında bir yağış aldığını söyleyen Şahna, küresel ısınmayla bu ortalamanın daha da altına düştüğünü belirtti.

‘SUYU VATANDAŞAŞA ULAŞTIRMADA ZORLUK YAŞIYORUZ’

Tarımda da ciddi olarak vatandaşa suyu ulaştırmada zorluk yaşadıklarını belirten Şahna, “Erciş ilçesinde 2 barajımız var. Koç Köprü Barajı'nın aktif olan doluluk miktarı 64 milyon metreküp olması lazım. Şu anda miktarımız 57 milyon metreküp civarında. Barajdaki bugünkü tarih itibarıyla doluluk oranımız yüzde 91 seviyesi. Bölgede istenilen yağış noktasında bir sorunumuz yok. Vatandaşımız, çiftçimiz barajdan suyunu almada, istediği tarımı yapmak da serbest olacak ancak suyu israf etmemek şartıyla. Yine Erciş'te Morgedik Barajı'nın aktif hacmimiz 90 milyon metreküp, bugün itibarıyla 37 milyon metreküp civarında. Burada geçen seneyle bu senenin arasına mukayese edecek olursak bugünkü tarih itibarıyla geçen yıl barajımız yüzde 98 seviyelerindeyken, şu anda barajımızdaki doluluk oranımız yüzde 41 seviyesinde.

Bu sene bu bölgeden faydalanacak olan çiftçilerimiz suda sıkıntı yaşayacak. Burada kısıntılı sulama sürecine gireceğiz. Su miktarına daha az ihtiyaç duyulan ürünler ile tarım yapılacak. Van'ın en büyük baraj gölü olan Sarımehmet Baraj Gölü'nde ise yaklaşık 179 milyon metreküp depolaması var. Şu an 30 milyon metreküp suyumuz var. Geçen sene yine mukayesesini yaptığımızda geçen yıl barajımızdaki doluluk oranımız yüzde 25 seviyelerinde. Bu sene ise yüzde 17 seviyesinde. Yani geçen yıldan daha kötü konumdayız. Gürpınar sınırları içerisinde ki Zernek Barajımızın da toplam aktif hacmi 86 milyon metreküp. Şu an itibariyle elimizde 53 milyon metreküp suyumuz hazır durumda. Geçen seneyle bu seneyi mukayese edecek olursak geçen yıl bir doluluk oranımız 86 milyon. Bu yıl ise doluluk oranımız 61 milyon. Yani geçen seneye göre yüzde 20 civarında eksik konumdayız" dedi.

SU İSTEMEYEN ÜRÜNLERİN EKİLMESİ LAZIM

Konuyla ilgili Vali başkanlığında toplantı yaptıklarını söyleyen Şahna, özellikle doluluk oranı yüzde 50'nin altında olan barajlarla ilgili tüm paydaşların uyarıldığını belirterek, "Suya çok fazla ihtiyaç duyulan ürünlerimizden kaçınılmasını istedik. Şeker pancarı, mısır gibi ürünlerin ekiminden uzak duracağız. Genellikle yem ürünlerine ağırlık vereceğiz. Özellikle hayvan yemi ürünlerinde su ihtiyaçları daha az olduğundan dolayı vatandaşı en asgari seviyede zarar verdiği süreci kapatmayı hedefliyoruz. Mayıs ayında karlar ediyor, sonra yağmur yağıyor. Yani su kaynaklarının en yüksek seviyede olması gerekiyor ama biz yaklaşık 7 senedir geriye doğru gidiyoruz. Bölgemizde normal şartlarda mayıs ayının sonu demek, barajlarımızdaki dolu savakların çalışması anlamına gelir.

Şu anda her 2 barajımızda da dolu savakların çalışmayacağı aşikar. Neden dediğimizde; kışın istenilen kar yağışının olmaması ve yağmur dediğimiz yağışların da devreye girmemesiyle bu sorunlar devrede olacak. Bu sadece bu seneye mahsus değil. Her geçen yıl geriye doğru gidiyoruz. Yani bu sene geçen yıla göre yüzde 25 bir azalma var. Bunlar dönemsel olarak son 50-60 yıllık, ortalama olarak baktığımızda yani bunların geçmişte de yaşandığını, şu anda da yaşanmakta olduğunu, bunların belli 5-6 yıllık süreçler içerisinde zaman periyotlarının içerisinde tekrarlandığını da görüyoruz. Bu, bundan sonra sürekli devam edecek anlamına gelmiyor. Geçmiş bilgilerimize baktığımızda önümüzdeki yıllarda tekrar normal yağış bandına geçeceğimizin sinyallerini de bir şekilde grafiklerden görüyoruz" diye konuştu.