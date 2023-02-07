Van ekibi deprem enkazından 1 kişiyi sağ olarak çıkardı
Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya’da yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında bir depremzede sağ olarak enkazdan çıkarıldı.
07.02.2023 - 08:53 | | İHA
Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sevindirici haberin Malatya’nın Hamidiye Mahallesi Özdemir Sokak’ta saat 02.25’te geldiği duyuruldu. ,
Açıklamada, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem afeti sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına devam eden ekiplerimiz, bir vatandaşımızı daha canlı olarak enkazdan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etmişlerdir” denildi.